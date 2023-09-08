08 сентября 2023, 19:59
Пробки в Подмосковье вечером 8 сентября оценили в 7 баллов
В пятницу вечером, 8 сентября, пробки на дорогах Московской области оценили на семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Заторы наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском и Рублево-Успенском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал, М-7 „Волга“ и М-9 „Балтия“.
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Ранее старт движению по федеральной трассе М-12 дали президент России Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин. Новая дорога начинается в Москве, проходит через Подмосковье, Владимир, Арзамас, Канаш и заканчивается в Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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