Подмосковье 20 февраля 2024, 18:19 Пробки в Подмосковье увеличились до 6 баллов к вечеру 20 февраля Минтранс МО

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Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила шесть баллов вечером 20 февраля. В Минтрансе региона сообщили, где образовались основные заторы.

К вечеру пробки образовались на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе. Есть заторы также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

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Водителей призвали не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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