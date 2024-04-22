22 апреля 2024, 12:12
Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 22 апреля
Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 22 апреля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе. Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на дорогах, а также не совершать резких маневров.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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