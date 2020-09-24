В последнее время водители жалуются на серьезные пробки на Новорижском шоссе. Самые большие проблемы возникают в будни от тоннеля на проспекте Маршала Жукова в Москве до съезда с М9 в Красногорск на Ильинское шоссе. Заторы появились, потому что начался завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что в последнее время стало поступать большое количество замечаний по сложной дорожной ситуации на Новой Риге.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик объяснил, что сейчас сложилась напряженная транспортная ситуация на М9 «Балтия», где увеличилось количество и без того традиционных пробок. Одним из факторов стало возвращение жителей из отпусков — из-за этого количество машин на дорогах объективно выросло. Но главной причиной увеличения заторов стал завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе.

«Для завершения работ закрыт съезд с МКАД на Волоколамское шоссе с внешней стороны в Красногорск. И в результате увеличилась транспортная нагрузка на М9 „Балтия“. Пробка тянется до самого въезда в Красногорск, где также перегружено Ильинское шоссе», — отметил Гержик.

Он подчеркнул, что проблема решится уже скоро. Московские строители работают с опережением графика — движение удастся полностью запустить в несколько этапов уже к концу этого года. По плану развязка должна была быть пущена в 2021 году.

До 4 октября пропускную способность Волоколамского шоссе при выезде из Красногорска в Москву планируют увеличить. Для этого к работающим сегодня двум полосам добавят еще одну. До середины октября количество полос увеличат также с внутренней стороны МКАД в сторону Ленинградского шоссе — с четырех до семи. Это позволит уменьшить пробку от Строгино до Волоколамского шоссе. В декабре планируется запустить движение по всей развязке.

Гержик отметил, что до 10 октября в рамках эксперимента поменяется режим работы светофоров и ликвидируются левые повороты — кроме улицы Заводской в Красногорске. Эти действия должны увеличить пропускную способность Ильинского шоссе.

«Все эти мероприятия в комплексе позволят нам если не ликвидировать пробку на М9 „Балтия“, то существенно ее минимизировать», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев призвал максимально оперативно предусмотреть действия в рамках экспериментального увеличения пропускной способности Ильинского шоссе. Он также подчеркнул важность информирования жителей обо всех планируемых мероприятиях.

Все, что вы так подробно и профессионально рассказали, я прошу донести до тех, кто находится за рулем автомобилей. И лучше схематично изобразить, нанести самые сложные участки. Показать, какие мы оперативные мероприятия предусмотрим. И самое главное — проинформировать, что московские строители раньше срока заканчивают строительство Волоколамской развязки Андрей Воробьев.

Алексей Гержик отметил, что жителям уже разослали более 95 тысяч сообщений о возможностях объезда с использованием Пенягинского шоссе.

В Московской области продолжают работы по строительству Центральной кольцевой автодороги. Самый крупный участок — ЦКАД-3 протяженностью 106 километров — почти достроили, движение по нему планируют открыть уже в конце 2020 года. Он объединит сразу несколько округов региона и станет связующим звеном между другими транспортными артериями — сейчас этот участок готов на 98%.