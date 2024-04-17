Подмосковье 17 апреля 2024, 19:48 Пробки на подмосковных трассах 17 апреля достигли 6 баллов Медиасток.рф

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Дорожные пробки в среду вечером, 17 апреля, достигли шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Пятницком, Щелковском шоссе.

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Также пробка образовалась на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем.

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