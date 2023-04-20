Подмосковье 20 апреля 2023, 18:47 Пробки на подмосковных дорогах вечером 20 апреля оценили в 5 баллов

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Загруженность дорог Московской области вечером 20 апреля составляет пять баллов. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Пробки наблюдаются на Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Горьковском, Володарском, Каширском, Можайском, Новорижском и Рублево-Успенском и Новорязанском шоссе. Заторы есть в центре Ивантеевки, Щелкова и Красногорска.

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