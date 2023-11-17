Подмосковье 17 ноября 2023, 19:16 Пробки на подмосковных дорогах вечером 17 ноября оценили в 6 баллов Фото: unsplash.com

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В пятницу вечером, 17 ноября, пробки на дорогах Московской области оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Большие заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе.

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Также сложно проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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