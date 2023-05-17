17 мая 2023, 19:48
Пробки на подмосковных дорогах вечером 17 мая оценили на 6 баллов
Загруженность дорог Московской области вечером 17 мая довольно высокая. Пробки оценили на шесть баллов, сообщили в Минтрансе региона.
Движение затруднилось на Рублево-Успенском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском и Новорязанском шоссе.
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Также заторы наблюдаются на въездах в Красногорск, Химки, Лобню, Одинцово, Люберцы, Щелково, Пушкино и Королев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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