Подмосковье 17 мая 2023, 19:48 Пробки на подмосковных дорогах вечером 17 мая оценили на 6 баллов

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Загруженность дорог Московской области вечером 17 мая довольно высокая. Пробки оценили на шесть баллов, сообщили в Минтрансе региона.

Движение затруднилось на Рублево-Успенском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском и Новорязанском шоссе.

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Также заторы наблюдаются на въездах в Красногорск, Химки, Лобню, Одинцово, Люберцы, Щелково, Пушкино и Королев.

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