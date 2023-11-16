Подмосковье 16 ноября 2023, 19:34 Пробки на подмосковных дорогах вечером 16 ноября оценили в 6 баллов Фото: unsplash.com

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Вечером 16 ноября пробки на дорогах Московской области достигли шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Мякининском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

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Водителям напомнили об осторожности на дорогах и минусовой температуре ночью.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил ранее губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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