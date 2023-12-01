01 декабря 2023, 19:29
Пробки на подмосковных дорогах вечером 1 декабря оценили в 8 баллов
В пятницу вечером, 1 декабря, пробки на дорогах Московской области оценили в восемь баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
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Пробки
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