Подмосковье 06 марта 2024, 20:24 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 6 марта оценили в шесть баллов Медиасток.рф

Читать 360tv в

Загруженность дорог Московской области в среду вечером, 6 марта, составляет шесть баллов. Автомобили стоят в пробке на Ленинградском шоссе.

Кроме того, как сообщили в Минтрансе Подмосковья, заторы зафиксировали на Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Реклама

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными, не совершать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».