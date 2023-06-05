05 июня 2023, 18:44
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 5 июня оценили в 4 балла
Загруженность дорог Московской области вечером 5 июня составляет четыре балла. Об этом рассказали в минтрансе Подмосковья.
Заторы образовались на Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Новорязанском, Симферопольском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком и Ленинградском шоссе.
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Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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