Подмосковье 05 июня 2023, 18:44 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 5 июня оценили в 4 балла

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Загруженность дорог Московской области вечером 5 июня составляет четыре балла. Об этом рассказали в минтрансе Подмосковья.

Заторы образовались на Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Новорязанском, Симферопольском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком и Ленинградском шоссе.

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Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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