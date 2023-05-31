Подмосковье 31 мая 2023, 18:42 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 31 мая оценили на 6 баллов

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Загруженность дорог в Московской области вечером 31 мая составила шесть баллов. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Движение затруднилось на Ленинградском, Новорижском, Пятницком, Рублево-Успенском, Горьковском и Носовихинском шоссе. Также непросто проехать на Октябрьском проспекте в Люберцах.

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Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке во дворах и снижать скорость в местах, где часто бывают пешеходы.

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