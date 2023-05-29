29 мая 2023, 19:19
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 29 мая оценили в 5 баллов
Загруженность дорог Московской области вечером 29 мая составляет пять баллов. Об этом сообщили в минтрансе региона.
Движение затруднилось на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе, в Люберцах на Новорязанском шоссе и Октябрьском проспекте, а также на Пятницком и Ленинградском шоссе.
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Водителям региона напомнили о начале летних каникул. В это время автомобилистам необходимо быть особенно внимательными в населенных пунктах, снижать скорость у детских центров, спортивных и развлекательных комплексов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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