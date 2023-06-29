Подмосковье 29 июня 2023, 19:07 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 29 июня оценили на 6 баллов Фото: unsplash.com

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В четверг вечером, 29 июня, пробки на дорогах Московской области оценили на пять-шесть баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Движение затруднилось на съездах с МКАД в сторону области, на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Горьковском, Ярославском и Дмитровском шоссе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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