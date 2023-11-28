28 ноября 2023, 19:44
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 ноября оценили в 6 баллов
Во вторник вечером, 28 ноября, пробки на дорогах в Московской области оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Ярославском, Киевском, Дмитровском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
Дороги
Реклама
Реклама