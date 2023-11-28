Подмосковье 28 ноября 2023, 19:44 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 ноября оценили в 6 баллов

Читать 360tv в

Во вторник вечером, 28 ноября, пробки на дорогах в Московской области оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Ярославском, Киевском, Дмитровском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».