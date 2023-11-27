Подмосковье 27 ноября 2023, 19:19 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 ноября оценили в 6 баллов Фото: unsplash.com

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В понедельник вечером, 27 ноября, загруженность дорог Московской области составила шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы зафиксировали на Ленинградском, Каширском и Рублево-Успенском шоссе. Водителям порекомендовали быть внимательнее, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон и соблюдать скоростной режим.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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