27 ноября 2023, 19:19
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 ноября оценили в 6 баллов
В понедельник вечером, 27 ноября, загруженность дорог Московской области составила шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Заторы зафиксировали на Ленинградском, Каширском и Рублево-Успенском шоссе. Водителям порекомендовали быть внимательнее, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон и соблюдать скоростной режим.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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