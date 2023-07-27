Подмосковье 27 июля 2023, 19:56 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 27 июля оценили на 3 балла Фото: unsplash.com

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Загруженность дорог Московской области составила три балла вечером 27 июля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы собрались на Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Дмитровском, Носовихинском, Ильинском, Щелковском, и Ярославском шоссе. Также непросто проехать по трассам М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия», а также на ЦКАД в районе Малых Вязем.

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Водителям посоветовали быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить в регионе ремонт дорог и мостов. В регионе планируют отремонтировать 700 километров дорог и построить 53 транспортных объекта.

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