Подмосковье 26 июля 2023, 18:42 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 26 июля оценили на 5 баллов Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Загруженность дорог Московской области вечером 26 июля составляет пять баллов. Движение затруднено в связи с погодными условиями, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы собрались на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Ильинском, Щёлковском, Можайском и Ярославском шоссе и на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия», а также на ЦКАД в районе Малых Вязем.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».