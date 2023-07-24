Подмосковье 24 июля 2023, 18:46 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 24 июля оценили в 3 балла Фото: unsplash.com

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Загруженность дорог Московской области вечером 24 июля составляет три балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение затруднилась на Ленинградском, Пятником, Ильинском, Дмитровском, Носовихинском, Каширском и Ярославском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Заторы есть на ЦКАД в районе Малых Вязем и поселка НИИ Радио в Одинцове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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