Подмосковье 24 апреля 2023, 18:57 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 24 апреля оценили в четыре балла

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Загруженность на дорогах вечером 24 апреля составляет четыре балла. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Сильные затруднения в движении наблюдаются на Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Ленинградском, Пятницком и Каширском шоссе. Небольшие пробки образовались в Домодедове, Люберцах, Королеве, Красногорске и Подольске.

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Ведомство напомнило водителям о необходимости смены сезонной резины. Также автомобилистам необходимо соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове.