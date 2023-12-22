Подмосковье 22 декабря 2023, 18:47 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 22 декабря оценили в 7 баллов ЦБДД

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Загруженность дорог Московской области вечером в пятницу, 22 декабря, составила 7 баллов. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском шоссе.

Как сообщают представители Минтранса Подмосковья, пробки также зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Новорязанском Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском и Щелковском шоссе.

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Не лучше дорожная ситуация обстоит на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призывают жителей и гостей Московской области быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию. Особенную осторожность следует проявить в темное время суток.

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