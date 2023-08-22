22 августа 2023, 18:10
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 22 августа оценили в 3 балла
Загруженность дорог Московской области вечером 22 августа составляет три балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные заторы наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском, Ильинском, Рублево-Успенском шоссе, на трассах М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
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Водителям Московской области требуется соблюдать требования дорожных знаков и скоростной режим.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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