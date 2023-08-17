Подмосковье 17 августа 2023, 18:35 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 17 августа оценили в 4 балла Unsplash

Читать 360tv в

Уровень пробок на дорогах Московской области составляет четыре балла вечером 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, основные заторы наблюдают на съездах с МКАД в сторону области, а также на Ленинградском, Ярославском и Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, затруднения в движении зафиксировали на трассах М-5 «Урал», М-9 «Балтия» и М-7 «Волга».

Реклама

Подмосковный участок трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, полностью достроят в сентябре — на десять месяцев раньше срока. Дорога снизит нагрузку на магистрали в самых густонаселенных городских округах, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».