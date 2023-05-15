Подмосковье 15 мая 2023, 19:26 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 15 мая оценили в 4 балла

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Загруженность дорог Московской области невысокая и составляет четыре балла. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Движение затруднено на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Новорязанском и Рублево-Успенском шоссе.

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Водителям порекомендовали быть внимательными во дворах и парковаться правильно, не создавая помех движению, особенно для экстренных служб.

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