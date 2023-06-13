Подмосковье 13 июня 2023, 18:24 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 13 июня оценили на 4 балла

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Загруженность дорог Московской области вечером 13 июня составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение затруднилось на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области.

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Также непросто проехать на Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Можайском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском, Ярославском и Дмитровском шоссе.

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