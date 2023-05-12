Подмосковье 12 мая 2023, 19:49 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 12 мая оценили в 7 баллов Unsplash

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Загруженность дорог на дорогах Московской области вечером 12 мая составляет семь баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Затруднения в движении наблюдаются на Дмитровском, Горьковском, Новорижском, Можайском, Рублево-Успенском, Ярославском и Щелковском шоссе. Также пробка образовалась на Октябрьском проспекте в Люберцах.

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В ведомстве напомнили автомобилистам о важности соблюдать скоростной режим. Водителям необходимо снижать скорость в малых населенных пунктах.

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