Подмосковье 11 декабря 2023, 19:31 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 11 декабря оценили в 7 баллов Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Загруженность дорог Московской области вечером в понедельник, 11 декабря, составила семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Осташковском, Мякининском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».