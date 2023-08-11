Подмосковье 11 августа 2023, 19:36 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 11 августа оценили в 4 балла Фото: unsplash.com

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Загруженность дорог Московской области вечером пятницы, 11 августа, составляет четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Большие заторы можно наблюдать на Дмитровском, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Рублево-Успенском, Пятницком и Носовихинском шоссе.

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Также непросто проехать на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» и на ЦКАД в районе Вязем.

В Минтрансе напомнили, что сейчас в регионе пасмурно, идет дождь, местами сильный ветер. По этой причине водителям посоветовали не парковаться под деревьями и возле шатких конструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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