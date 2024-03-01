Подмосковье 01 марта 2024, 18:31 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 1 марта достигли 6 баллов Unsplash

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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 1 марта. Основные заторы зафиксировали в сторону области на Рублево-Успенском, Новорязанском, Новосовихинском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Движение также затруднено на Ленинградском, Пятницком, Можайском, Каширском, Володарском шоссе и на Октябрьском проспекте. Участников дорожного движения просят не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и быть внимательными при парковке транспортных средств.

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