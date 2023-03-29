Подмосковье 29 марта 2023, 17:56 Пробки на дорогах Подмосковья усилились до 7 баллов к вечеру 29 марта

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Минтранс предупредил водителей о затрудненном движении на съездах с МКАД в Подмосковье. Пробки местами достигают семи баллов.

В конце рабочего дня загруженность дорог в Московской области увеличилась. Движение значительно затруднено на съездах с МКАД на М-1 «Беларусь», Новорижском, Ленинградском, Осташковском и Щелковском шоссе. Водителям также придется потерять время в центре Красногорска, на улице Маяковского в Химках, на Можайском шоссе в Одинцове, на Каширском шоссе в Ленинском округе, на Октябрьском проспекте в Люберцах, на улице Советской в Балашихе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. В регионе есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.