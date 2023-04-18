Подмосковье 18 апреля 2023, 17:55 Пробки на дорогах Подмосковья усилились до 6 баллов к вечеру вторника

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Минтранс Подмосковья предупредил о сложной ситуации на некоторых крупных магистралях и шоссе региона. Загруженность дорог к вечеру 18 апреля составила шесть баллов.

Водителям придется постоять на съездах с МКАД, а также на Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском и Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, движение затруднено в Люберцах на Октябрьском проспекте, в центре Красногорска и на улице Пионерской в Королеве.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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