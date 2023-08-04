Подмосковье 04 августа 2023, 17:56 Пробки на дорогах Подмосковья усилились до 5 баллов к вечеру пятницы Unsplash

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Загруженность дорог Московской области усилилась к вечеру 4 августа. В конце рабочего дня пробки на выездах из столицы составили пять баллов.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, основные заторы наблюдаются на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе. Также имеются затруднения в движении на ЦКАД в районе деревни Павловское.

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Подмосковный участок трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, полностью достроят в сентябре — на десять месяцев раньше срока. Дорога снизит нагрузку на магистрали в самых густонаселенных городских округах, отметил губернатор Андрей Воробьев.