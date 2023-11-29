Подмосковье 29 ноября 2023, 18:53 Пробки на дорогах Подмосковья составили семь баллов вечером 29 ноября Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья оценили в семь баллов вечером 29 ноября. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском и Каширском шоссе.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Минском, Борисовском, Щелковском и Ярославском шоссе. Пробки наблюдаются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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