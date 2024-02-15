Подмосковье 15 февраля 2024, 11:10 Пробки на дорогах Подмосковья составили 7 баллов утром 15 февраля Unsplash

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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в семь баллов утром 15 февраля. Движение затруднено в сторону области на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пробки образовались на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.

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