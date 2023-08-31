Подмосковье 31 августа 2023, 19:58 Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 31 августа Unsplash

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Уровень загруженности на дорогах Московской области составляет шесть баллов вечером 31 августа. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, основные затруднения в движении наблюдают на Рублево-Успенском, Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Каширском, Ильинском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-5 «Урал, М-7 „Волга“, А-107 и ЦКАД.

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Также водителей предупредили о возможных заторах на дорогах региона утром 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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