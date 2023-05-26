Подмосковье 26 мая 2023, 17:21 Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 26 мая

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Загруженность дорог вечером 26 мая в Подмосковье составила шесть баллов. Водителей призвали быть внимательными и не нарушать правила парковки.

Как рассказали в Минтрансе, движение затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Ярославском, Дмитровском Каширском шоссе и Октябрьском проспекте.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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