Подмосковье 25 мая 2023, 18:01 Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 25 мая

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 25 мая. В Минтрансе региона отметили, что загруженность достаточно высокая.

В ведомстве сообщили, что основные затруднения движения наблюдаются на Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Каширском шоссе и Октябрьском проспекте.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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