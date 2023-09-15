Подмосковье 15 сентября 2023, 18:54 Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов вечером 15 сентября Freepik

Читать 360tv в

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 15 сентября. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Как рассказали в ведомстве, основные заторы наблюдают на Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Ярославском, Горьковском и Новорязанском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».