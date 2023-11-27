Подмосковье 27 ноября 2023, 09:27 Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 27 ноября Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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После ночного снегопада крупные магистрали и шоссе в Подмосковье оказались загруженными сильнее обычного. Утром, в понедельник, пробки оценили в шесть баллов.

По данным Минтранса Подмосковья, сейчас на дорогах находятся одновременно более 744 тысяч автомобилей. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Можайском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.

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