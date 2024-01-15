Подмосковье 15 января 2024, 09:43 Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 15 января Unsplash

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Пробки на крупных магистралях и шоссе Московской области оценили в шесть баллов утром 15 января. На дорогах одновременно находятся более 625 тысяч машин.

По данным Минтранса Подмосковья, основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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