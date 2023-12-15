Подмосковье 15 декабря 2023, 09:49 Пробки на дорогах Подмосковья составили 6 баллов утром 15 декабря Минтранс МО

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье оценили в шесть баллов утром, в пятницу. Минтранс региона предупредил о сложных дорожных условиях из-за циклона.

Основные пробки в сторону Москвы образовались на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

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