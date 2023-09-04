Подмосковье 04 сентября 2023, 18:36 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 4 сентября Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов вечером 4 сентября. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Движение затруднено на съездах с МКАД в сторону области, а также на Ленинградском и Дмитровском шоссе. Кроме того, заторы наблюдаются на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, не превышать скорость и быть внимательными вблизи мест притяжения пешеходов.

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