04 сентября 2023, 18:36
Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 4 сентября
Загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов вечером 4 сентября. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Движение затруднено на съездах с МКАД в сторону области, а также на Ленинградском и Дмитровском шоссе. Кроме того, заторы наблюдаются на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».
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Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, не превышать скорость и быть внимательными вблизи мест притяжения пешеходов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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