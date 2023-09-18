Подмосковье 18 сентября 2023, 18:54 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 18 сентября

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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 18 сентября. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Каширском, Щелковском, Волковском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, перед пешеходными переходами и на парковках.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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