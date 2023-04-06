Подмосковье 06 апреля 2023, 10:01 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 6 апреля

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Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке на крупных магистралях и шоссе региона. Утром 6 апреля пробки составили пять баллов.

В утренние часы на дорогах области одновременно находятся 747 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Минском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В четверг температура воздуха в Подмосковье поднимется до +10 градусов.

Численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать инфраструктуру, в том числе дороги. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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