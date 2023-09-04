Подмосковье 04 сентября 2023, 09:39 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 4 сентября Минтранс Подмосковья

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье составила пять баллов утром 4 сентября. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах находятся больше 900 тысяч автомобилей.

Основные затруднения в сторону Москвы замечены на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Егорьевском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию. Важно снижать скорость перед пешеходными переходами и помнить об особом режиме движения у школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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