Подмосковье 29 ноября 2023, 09:56 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 29 ноября ЦБДД

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Подмосковья в среду утром оценили в пять баллов. По данным Минтранса региона, на дорогах находятся одновременно более 830 тысяч машин.

Основные заторы образовались на въездах в Москву на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Пятницком, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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