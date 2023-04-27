Подмосковье 27 апреля 2023, 09:20 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 27 апреля

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Минтранс Подмосковья предупредил о заторах на крупных магистралях и шоссе региона. В утренние часы 27 апреля пробки составили пять баллов.

На дорогах одновременно находятся более 904 тысяч автомобилей.

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Основные пробки отмечены в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском, Щелковском шоссе. Придется постоять и на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.

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