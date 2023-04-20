20 апреля 2023, 09:15
Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 20 апреля
Минтранс Подмосковья предупредил о заторах на крупных магистралях и шоссе региона. В утренние часы 20 апреля пробки составили пять баллов.
На дорогах Московской области одновременно находятся больше 906 тысяч автомобилей — это на 4% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.
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Основные заторы наблюдаются на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Киевском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Потерять время придется также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.
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