Подмосковье 17 мая 2023, 09:53 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 17 мая

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Минтранс Подмосковья предупредил о затрудненном движении на некоторых крупных магистралях и шоссе региона. Пробки в утренние часы среды составили пять баллов.

В начале дня на дорогах Подмосковья находились одновременно около 970 тысяч автомобилей — это на 60 тысяч больше, чем днем ранее.

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Пробки в сторону Москвы образовались на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Лобне завершается строительство Северного обхода. По его словам, последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года.

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